В Саратове адвокат стал фигурантом дела о приобретении наркотиков

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - В Саратове задержан 34-летний адвокат областной Адвокатской палаты, он стал фигурантом уголовного дела о приобретении и хранении наркотиков в крупном объеме (ч.2 ст. 228 УК), сообщили в областном управлении СК, не назвав его имя.

По версии следствия, полицейские задержали адвоката днем 13 ноября, его доставили в отдел полиции, а там при досмотре его сумки нашли два полимерных пакета с неизвестным веществом. Экспертиза установила, что в пакетах был синтетический наркотик.

Поскольку задержанный адвокат, дело передали СК.