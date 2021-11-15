Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

В Саратове адвокат стал фигурантом дела о приобретении наркотиков

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - В Саратове задержан 34-летний адвокат областной Адвокатской палаты, он стал фигурантом уголовного дела о приобретении и хранении наркотиков в крупном объеме (ч.2 ст. 228 УК), сообщили в областном управлении СК, не назвав его имя.

По версии следствия, полицейские задержали адвоката днем 13 ноября, его доставили в отдел полиции, а там при досмотре его сумки нашли два полимерных пакета с неизвестным веществом. Экспертиза установила, что в пакетах был синтетический наркотик.

Поскольку задержанный адвокат, дело передали СК.

Саратов МВД СКР

Новости

Суд в Екатеринбурге оправдал трех экс-полицейских по делу об изнасиловании

Суд в Екатеринбурге оправдал трех экс-полицейских по делу об изнасиловании
Пандемия коронавируса

Эксперт объяснила случаи тяжелого течения COVID у привитых пожилых людей

Дальневосточный федеральный университет возглавил выходец из "Бауманки"

Экипаж МКС укроется в космических кораблях из-за угрозы космического мусора

Экипаж МКС укроется в космических кораблях из-за угрозы космического мусора

В Петербурге 22 человека попали в полицию после массовой драки

В Петербурге 22 человека попали в полицию после массовой драки

Что случилось этой ночью: понедельник, 15 ноября

В РФ могут отключить более половины корпоративных номеров с 1 декабря

США и Израиль объявили о создании совместной целевой группы по кибербезопасности

США и Израиль объявили о создании совместной целевой группы по кибербезопасности

Чемезов оценил новую VIP-версию Superjet в $39-50 млн

Компания опровергла информацию о наличии людей под завалами после взрыва на НЛМК

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });