Губернатор Югры призналась в желании уйти из интернета

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа - Югры Наталья Комарова назвала себя начинающим блогером, призналась в желании закрыть все аккаунты в соцсетях, но высказала мнение, что для чиновников и самих органов власти сейчас необходимо участие в "интернет-жизни".

"Я оцениваю себя, как начинающего блогера. Потому что я сейчас эмоционально испытываю следующее чувство: оно состоит в том, что первое, что я сделаю, когда я не буду должностным лицом, это выйду из всех аккаунтов, закрою все-все-все в сети интернет. (...) Когда я перейду в состояние абсолютной гармонии в этом отношении, тогда можно будет сказать, что я опытный (блогер - ИФ)", - сказала Комарова на ежегодной пресс-конференции.

Губернатор добавила, что в регионе подготовлен план проведения прямых линий на 2022 год и в них будут участвовать в том числе блогеры.