Трое госпитализированы с ножевыми ранениями после конфликта на юге Петербурга

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Драка в поселке Ленсоветовский в Пушкинском районе Санкт-Петербурга закончилась поножовщиной. Полиция устанавливает обстоятельства инцидента, после которого в больнице оказались трое его участников, сообщает пресс-служба регионального главка МВД.

По данным ведомства, конфликт произошел между тремя местными жителями от 30 до 37 лет. В результате все участники получили ножевые ранения различной степени тяжести и были госпитализированы.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.