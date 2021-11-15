С VIP-зала "Шереметьево" взыскали 150 тыс. руб. за перелом у ребенка в детской комнате

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Волгоградский областной суд обязал ООО "Шереметьево-ВИП" заплатить в общей сложности 150 тысяч рублей штрафов и компенсаций за травму, полученную ребенком во время игры в детской комнате, сообщает объединенная пресс-служба судов по региону.

Суд установил, что в сентябре прошлого года житель города Волжского вместе с женой и сыном перед вылетом в Анталию ждали посадки на самолет в платном VIP-зале аэропорта Шереметьево. Во время игры в сухом бассейне в детской комнате шестилетний ребенок получил травму - перелом ступни.

По мнению отца ребенка, причиной травмы стало отсутствие на дне сухого бассейна мягкого, ударопоглощающего покрытия. Волжанин обратился к администрации VIP-зала с претензией о компенсации морального вреда, в удовлетворении которой было отказано. После этого мужчина обратился в суд.

Суд удовлетворил его иск и счел, что для безопасной эксплуатации бассейна он "должен быть обустроен ударопоглощающим дном, а уровень наполняемости шарами должен соответствовать возрастной категории детей".

Кроме того, оборудование должно "включать в себя риск непредусмотрительного поведения ребенка и падения". Также в комнате отсутствовали предупреждающие таблички, информирующие об опасности получения травм.

"С ООО "Шереметьево-ВИП" в пользу истца взыскана компенсация морального вреда в размере 100 тыс. рублей и штраф - 50 тыс. рублей. Решение вступило в законную силу", - говорится в сообщении.

Уточняется, что изначально районный суд первой инстанции отказал в удовлетворении требований истца, и он обжаловал это решение в областном суде, который в итоге встал на сторону семьи.