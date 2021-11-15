Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Полицейский из Петербурга задержан по подозрению в ранении супруги

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Сотрудник полиции задержан в Ленинградской области за то, что якобы выстрелил в жену, сообщили "Интерфаксу" в понедельник в региональном главке МВД.

"По факту инцидента с участием сотрудника органов внутренних дел назначено проведение служебной проверки, в ходе которой будут установлены все обстоятельства произошедшего и принято решение в соответствии с действующим законодательством", - сказали в ведомстве.

По данным главка, в понедельник жительница Красносельского района Петербурга сообщила в полицию о конфликте с супругом – сотрудником органов внутренних дел, – в результате которого получила ранение из травматического пистолета.

Женщина госпитализирована, ее муж скрылся с места происшествия на автомобиле.

Сотрудники собственной безопасности регионального главка МВД при содействии коллег из ГИБДД задержали мужчину на подъезде к Луге Ленинградской области.

По данным СМИ, задержанный, сотрудник ГИБДД и его пострадавшая супруга находятся в стадии развода и имеют разногласия по поводу места проживания общего ребенка.

Ленинградская область Петербург

Новости

Дума может рассмотреть законопроекты о QR-кодах в декабре

Дело Михаила Абызова

Суд отказался обязать приставов вернуть Абызову более 2,2 млрд рублей

Кабмин РФ предложил потратить до 1 млрд руб. на установку флагов РФ у школ

Кабмин РФ предложил потратить до 1 млрд руб. на установку флагов РФ у школ

Минобороны готовит к февралю перечень сведений, отнесенных к служебной тайне

Российские банки в октябре снова побили рекорд по выдаче кредитных карт

Адвокат Иван Павлов появился в базе розыска МВД РФ

Адвокат Иван Павлов появился в базе розыска МВД РФ

Уровень коллективного иммунитета к COVID в РФ достиг 49%

Росстат представит первые данные по переписи населения в январе

Росстат представит первые данные по переписи населения в январе

Мишустин отметил, что заболеваемость COVID идет на спад в ряде регионов РФ

Пандемия коронавируса

Бессимптомно переболевшим COVID с подтвержденным диагнозом выдадут QR-коды

Бессимптомно переболевшим COVID с подтвержденным диагнозом выдадут QR-коды
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });