Полицейский из Петербурга задержан по подозрению в ранении супруги

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Сотрудник полиции задержан в Ленинградской области за то, что якобы выстрелил в жену, сообщили "Интерфаксу" в понедельник в региональном главке МВД.

"По факту инцидента с участием сотрудника органов внутренних дел назначено проведение служебной проверки, в ходе которой будут установлены все обстоятельства произошедшего и принято решение в соответствии с действующим законодательством", - сказали в ведомстве.

По данным главка, в понедельник жительница Красносельского района Петербурга сообщила в полицию о конфликте с супругом – сотрудником органов внутренних дел, – в результате которого получила ранение из травматического пистолета.

Женщина госпитализирована, ее муж скрылся с места происшествия на автомобиле.

Сотрудники собственной безопасности регионального главка МВД при содействии коллег из ГИБДД задержали мужчину на подъезде к Луге Ленинградской области.

По данным СМИ, задержанный, сотрудник ГИБДД и его пострадавшая супруга находятся в стадии развода и имеют разногласия по поводу места проживания общего ребенка.