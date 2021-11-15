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Четыре грузовика столкнулись в Калужской области

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Четыре грузовика столкнулись в понедельник в 12:22 на трассе М3 "Украина" в Калужской области недалеко от границы с Новой Москвой, пострадали два человека. Об этом сообщил отдел пропаганды областного управления ГИБДД.

По предварительной информации, водитель фуры Scania ехал слишком быстро и не соблюдал дистанцию до ехавшей впереди другой фуры Scania. В итоге он "догнал" большегруз, который по инерции столкнулся с грузовиком Iveco, который в свою очередь врезался в еще одну фуру Scania.

В результате аварии пострадали два водителя. Водитель первой фуры доставлен в реанимацию в Обнинске, водитель грузовика Iveco – в районную больницу.

Калужская область ДТП

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