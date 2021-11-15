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Следователи в Хакасии начали проверку после смерти в больнице 8-летней девочки

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Следователи организовали проверку после смерти восьмилетней девочки в одной из больниц Абакана. Об этом сообщает пресс-служба главного следственного управления СКР по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

Предметом процессуальной проверки является "причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей". Отмечается, что следователи уже выполняют проверочные мероприятия, чтобы установить все обстоятельства произошедшего. Назначено и проводится судебно-медицинское исследование с целью установления причины смерти ребенка, говорится в сообщении.

В ходе проверки будет дана правовая оценка действиям медицинских работников на предмет квалифицированного и своевременного оказания помощи ребенку.

Предварительно установлено, что 13 ноября из-за плохого самочувствия, повышенной температуры и тошноты 8-летняя девочка была госпитализирована. "В ночь с 13 на 14 ноября 2021 года, несмотря на проводимое лечение, ребенок скончался в медицинском учреждении", - сообщает пресс-служба СКР.

По сообщению пресс-службы Минздрава Хакасии, девочка была доставлена в приемное отделение детской больницы в крайне тяжелом состоянии. Спасти ее не удалось, несмотря на все усилия врачей. Минздрав региона начал служебную проверку, в ходе которой будет дана оценка действий медицинского персонала всех служб, причастных к этому случаю.

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