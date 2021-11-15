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Экс-глава самарского села осужден условно за гибель ребенка от упавшей ветви тополя

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Суд признал бывшего главу сельского поселения Богатое Самарской области виновным в смерти мальчика, погибшего под упавшей ветвью тополя, сообщает региональная прокуратура.

В период с октября 2015 года по август 2019 года к осужденному неоднократно обращались жители поселка с заявлениями о необходимости вырубки сухостойных деревьев, находящихся на территории населенного пункта. Однако, как отмечается, эти обращения были проигнорированы.

В результате 5 августа 2019 года ветвь сухостойного дерева упала на 6-летнего ребенка. Мальчик скончался от полученных травм.

В сентябре 2019 года между администрацией сельского поселения и индивидуальным предпринимателем был заключен контракт на спиливание аварийных деревьев. Но деревья не были спилены, а акты приемки чиновником были подписаны, работа оплачена.

Суд приговорил экс-главу поселения к полутора годам лишения свободы условно по части 2 статьи 293 УК РФ (ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей, повлекшее по неосторожности смерть человека) и статье 292 УК РФ (служебный подлог), а также лишил его права заниматься определенной деятельностью на тот же срок.

Самарская область

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