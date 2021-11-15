КС РФ определит судьбу "зависших" досрочных платежей заемщиков в лопнувших банках

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Конституционный суд (КС) РФ принял к рассмотрению жалобу заемщицы обанкротившегося Татфондбанка на нормы закона о банкротстве и "О банках и банковской деятельности", которые позволили судам взыскать с нее полную стоимость автокредита и набежавшие проценты, несмотря на то, что она внесла досрочный платеж в размере 80% от долга незадолго до введения в банке временной администрации, свидетельствует картотека суда.

Сумма досрочного платежа не была принята банком к погашению из-за моратория на удовлетворение требований кредиторов, но и обратно заемщице не вернулась.

Ирина Рехина 20 октября 2016 года взяла в ПАО "Татфондбанк" кредит на 590 тыс. рублей на пять лет под 22% годовых для покупки автомобиля, который был передан банку в залог. Уже 3 декабря 2016 года Рехина решила частично досрочно его погасить, внеся 500 тыс. рублей. За минусом набежавших к тому моменту процентов долг уменьшился бы на 483,5 тыс. рублей. Деньги она внесла на счет, открытый для погашения кредита. Списаться они должны были в дату платежа - 20 декабря, как и было предусмотрено кредитным договором, свидетельствуют акты судов.

Однако 15 декабря ЦБ РФ ввел на три месяца мораторий на удовлетворение требований кредиторов Татфондбанка и ввел временную администрацию на полгода. Позднее банк лишился лицензии и был признан банкротом, обязанности конкурсного управляющего были возложены на госкорпорацию "Агентство по страхованию вкладов".

И сумма долга Рехиной после 20 декабря так и не уменьшилась, а деньги обратно ей не отдали, указывает в жалобе в КС РФ заявительница. Позднее АСВ не отрицало поступление 500 тыс. рублей на счет Рехиной, но настаивало на том, что из-за моратория погашение кредита не произошло, свидетельствуют акты судов. В августе 2017 года оно потребовало досрочного погашения кредита, а осенью обратилось в суд с требованием взыскать с Рехиной почти 733 тыс. рублей. Рехина же потребовала через суд признать, что она погасила долг на 511 тыс. рублей (500 тыс. рублей досрочный платеж, 11 тыс. рублей - платежи в последующие месяцы), а с АСВ взыскать проценты за пользование ее 500 тыс. рублей.

По итогам двух кругов судебных разбирательств Рехина вышла проигравшей. С нее взыскали 688 тыс. рублей - полную стоимость кредита 590 тыс. рублей плюс просроченные проценты на 97,5 тыс. рублей, говорится в актах судов. Судья Верховного суда (ВС) РФ Сергей Романовский отказал Рехиной в передаче ее жалобы на рассмотрение судебной коллегии по гражданским делам.

Суды при рассмотрении дела указали, что из-за моратория внесенный Рехиной платеж не мог быть зачтен в счет исполнения ее обязательства по выплате кредита. Они сослались, во-первых, на пункт 4 части 9 статьи 20 закона "О банках и банковской деятельности", он запрещает после отзыва лицензии у банка прекращать обязательства перед ним путем зачета встречных однородных требований. Во-вторых, суды упомянули пункт 31 статьи 189.96 закона о несостоятельности, который называет недопустимым зачет требований в ходе конкурсного производства при банкротстве кредитных организаций.

Теперь Рехина пытается переломить исход спора в КС РФ, прося проверить на соответствие Конституции РФ упомянутые нормы закона о банкротстве и "О банках и банковской деятельности". По ее мнению, они нарушают статью 35 Конституции РФ, согласно которой право частной собственности охраняется законом, и статью 8 о том, что в РФ признаются и защищаются равным образом частная, государственная, муниципальная и иные формы собственности.

Рехина в жалобе в КС РФ пишет, что была лишена своего имущества на 511 тыс. рублей, внесенные в качестве досрочного платежа и последующих платежей. Деньги не были ни возвращены ей, ни приняты для снижения долга по кредиту.