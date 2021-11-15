Отстраненная глава горсовета Евпатории исключена из Госсовета РФ

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин своим указом исключил из состава Государственного совета РФ Олесю Харитоненко, которая ранее была отстранена от должности главы муниципального образования - председателя горсовета Евпатории.

Указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации в понедельник. Всего, согласно документу, из Госсовета исключены десять человек, включены – 12.

5 октября глава Крыма Сергей Аксенов подтвердил проведение следственных мероприятий в отношении Харитоненко. По информации источника "Интерфакса", они связаны с разбирательством из-за изменения целевого назначения земельного участка для строительства многоэтажного жилого дома. Отмечалось, что председателю горсовета могут вменить статью 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). 26 октября суд отстранил ее от должности.

Харитоненко возглавила муниципалитет в 2014 году, в 2019 году была переизбрана. Она входила в состав Госсовета РФ с декабря 2020 года.

Евпатория – курорт на западе Крыма с населением более 100 тысяч человек.