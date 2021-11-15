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Четыре пешехода погибли в ДТП на Ставрополье, пытаясь помочь пострадавшему в другой аварии

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Четыре человека погибли и три пострадали в результате двух автоаварий, произошедших одна за другой в Георгиевском городском округе Ставропольского края, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе регионального ГУ МВД.

"Водитель легкового автомобиля остановился на обочине из-за поломки и вышел выставить знак аварийной остановки. В это время в попутном направлении двигался грузовой автомобиль MAN, который попытался его объехать, чтобы избежать наезда, но зацепил встречный автомобиль, съехал с дороги и перевернулся на обочине. К пострадавшему водителю грузовика попытались подойти четыре пешехода, которых в свою очередь сбил проезжающий автомобиль Mazda", - сказал собеседник агентства.

По его словам, все четверо погибших переходили дорогу в неположенном месте, а водитель Mazda не успел среагировать. При этом, один из погибших по инерции отлетел на обочину и зацепил еще двух пешеходов, которые получили травмы.

"У них резанные и скальпированные раны. Также медпомощь понадобилась водителю автомобиля MAN. На месте происшествия работают наряды ДПС и сотрудники МЧС, обстоятельства и личности погибших устанавливаются", - добавил он.

Ставропольский край

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