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Авария оставила несколько районов Якутии без электричества

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Вилюйская группа районов в Якутии осталась без электричества из-за отключения автотрансформатора, сообщила пресс-служба Западных электрических сетей ПАО "Якутскэнерго". Электрики восстанавливают энергоснабжение.

Автотрансформатор отключился в 10:06 по местному времени (4:06 по Москве) действием защит на подстанции 220/110/35/6 кВ "Сунтар". Причина отключения пока не установлена. В результате без света остались жители Сунтарского, Нюрбинского, Верхневилюйского, Вилюйского районов.

В Нюрбинском и Сунтарском районах энергоснабжение уже восстановили, в Верхневилюйском и Вилюйском районах разворачивают резервные дизельные электростанции.

По данным Якутгидромета, сейчас в этих районах около минус 20 градусов.

Якутия Якутскэнерго Вилюйский район

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