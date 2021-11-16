РФ на Dubai Airshow заключила экспортные оружейные контракты на $1,3 млрд

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Россия в рамках выставки Dubai Airshow-2021 в ОАЭ подписала контракты на поставку авиатехники на сумму $1,3 млрд, получила заявки на более чем $2,5 млрд.

"В ходе работы "Dubai Airshow-2021" "Рособоронэкспортом" заключены контракты на поставку авиационной техники на сумму свыше $1,3 млрд. Это боевые самолеты, вертолетная техника, беспилотники, двигатели", - сказал журналистам глава "Ростеха" Сергей Чемезов.

"По объективным причинам назвать страны мы не можем", - отметил он.

По его словам, выставка в Дубае подтвердила наличие высокого интереса к российской авиации, прежде всего к боевым самолетам и вертолетам.

Глава "Рособоронэкспорта" (входит в "Ростех") Александр Михеев заявил, что "в ходе встреч и переговоров на Dubai Airshow-2021 получены обращения инозаказчиков на поставку самолетов, вертолетов и БПЛА на общую сумму свыше $2,5 млрд".