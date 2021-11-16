Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

В Кисловодске вынесли приговор женщине, наехавшей на годовалого ребенка

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Кисловодский городской суд (Ставропольский край) вынес приговор местной жительнице по делу о ДТП, жертвой которого стал годовалый мальчик, гулявший во дворе вместе с мамой. Об этом сообщила пресс-служба краевой прокуратуры.

В сентябре 2020 года в Кисловодске на внутридомовой территории управлявшая внедорожником BMW X5 женщина не справилась с управлением на извилистой дороге, наехала на бордюр и пробила два колеса. После этого машина столкнулась с припаркованной Toyota, а после наехала на ребенка, который гулял во дворе со своей мамой. Мальчика доставили в реанимационное отделение больницы, однако спустя час он скончался от полученных травм.

В отношении женщины было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264 (нарушение лицом, управляющим автомобилем правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека) УК РФ. Свою вину она признала и предпринимала попытки, чтобы ее загладить, но сторона потерпевших отказалась.

Как отмечается, суд учел данные о личности виновной и смягчающие обстоятельства по уголовному делу и назначил ей наказание в виде лишения свободы сроком на два года с отбыванием в колонии-поселении. Она также на три года лишена права управлять транспортом.

Ставропольский край Кисловодск

Новости

Число госпитализированных после отравления метанолом в Казани возросло до 12

Арестован подросток, издевавшийся над малышом в курганском детдоме

Арестован подросток, издевавшийся над малышом в курганском детдоме
Пандемия коронавируса

Минтранс рассчитывает на принятие закона о QR-кодах на транспорте до конца года

Минтранс рассчитывает на принятие закона о QR-кодах на транспорте до конца года

В Казани 11 молодых людей госпитализированы с отравлением метанолом

Шойгу заявил, что военные РФ на испытаниях "ювелирно" поразили старый спутник

Шойгу заявил, что военные РФ на испытаниях "ювелирно" поразили старый спутник

Военные РФ подтвердили, что сбили советский спутник в ходе испытаний

Военные РФ подтвердили, что сбили советский спутник в ходе испытаний

Экс-глава НИИ Минобороны не увидел нарушений закона в испытании противоспутниковой ракеты

Экс-глава НИИ Минобороны не увидел нарушений закона в испытании противоспутниковой ракеты

Из-за пыток в саратовской тюремной больнице возбуждено 12 уголовных дел

Из-за пыток в саратовской тюремной больнице возбуждено 12 уголовных дел

"Аэрофлот" планирует продлить программу "плоских" тарифов на 2022 год

В трети регионов РФ выявили картельный сговор при поставках лекарств для онкобольных

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });