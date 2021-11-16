В Кисловодске вынесли приговор женщине, наехавшей на годовалого ребенка

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Кисловодский городской суд (Ставропольский край) вынес приговор местной жительнице по делу о ДТП, жертвой которого стал годовалый мальчик, гулявший во дворе вместе с мамой. Об этом сообщила пресс-служба краевой прокуратуры.

В сентябре 2020 года в Кисловодске на внутридомовой территории управлявшая внедорожником BMW X5 женщина не справилась с управлением на извилистой дороге, наехала на бордюр и пробила два колеса. После этого машина столкнулась с припаркованной Toyota, а после наехала на ребенка, который гулял во дворе со своей мамой. Мальчика доставили в реанимационное отделение больницы, однако спустя час он скончался от полученных травм.

В отношении женщины было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264 (нарушение лицом, управляющим автомобилем правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека) УК РФ. Свою вину она признала и предпринимала попытки, чтобы ее загладить, но сторона потерпевших отказалась.

Как отмечается, суд учел данные о личности виновной и смягчающие обстоятельства по уголовному делу и назначил ей наказание в виде лишения свободы сроком на два года с отбыванием в колонии-поселении. Она также на три года лишена права управлять транспортом.