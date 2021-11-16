Один ребенок погиб, второй госпитализирован из-за отравления лидокаином в Дагестане

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Врачи в Дагестане оказывают помощь госпитализированному ребенку после отравления лидокаином, второй мальчик скончался, сообщили в пресс-службе Минздрава республики.

"В Бабаюртовскую центральную районную больницу 12 ноября доставили в состоянии комы трехлетнего ребенка после передозировки лидокаина. В тот же день он пришел в себя и его перевели из реанимации в отделение. Сам задышал без аппарата ИВЛ. Его жизни ничего не грозит. Вместе с ним в больницу везли его пятилетнего брата, но, к сожалению, он скончался в дороге", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, детям, проживающим в Хасавюртовском районе, из-за воспаления верхних дыхательных путей врачами были назначены антибиотики.

"Они переехали к родителям в Бабаюртовский район, домашние стали выполнять лечение детям сами, в Бабаюртовскую ЦРБ не обращались. Со слов родителей, при наборе препарата случилось так, что по ошибке антибиотик для внутримышечного введения был разведен слишком высокой дозой раствора лидокаина, которая явилась токсичной для детей", - рассказали в Минздраве РД.

В пресс-службе прокуратуры республики сообщили, что по данному факту идет проверка. "По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования", - говорится в сообщении ведомства.