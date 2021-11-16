Аферисты под видом зампрокурора Коми похитили у местных жителей 9 млн руб.

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Неизвестные с виртуальных номеров звонят жителям Коми, представляются заместителем прокурора республики и похищают деньги, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Мошенники отдельно обращают внимание собеседника на номер телефона, с которого они звонят, предлагают зайти на сайт прокуратуры Коми, чтобы убедиться в его подлинности.

Человека начинают убеждать в необходимости совершить ряд банковских операций, которые якобы будут частью оперативно-розыскных мероприятий. В результате потерпевшие переводят мошенникам крупные суммы собственных денежных средств, а также узнают, что на их имя оформлены кредиты.

За несколько дней в результате использования таких схем у троих жителей региона злоумышленники похитили около 9 млн рублей.