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Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Аферисты под видом зампрокурора Коми похитили у местных жителей 9 млн руб.

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Неизвестные с виртуальных номеров звонят жителям Коми, представляются заместителем прокурора республики и похищают деньги, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Мошенники отдельно обращают внимание собеседника на номер телефона, с которого они звонят, предлагают зайти на сайт прокуратуры Коми, чтобы убедиться в его подлинности.

Человека начинают убеждать в необходимости совершить ряд банковских операций, которые якобы будут частью оперативно-розыскных мероприятий. В результате потерпевшие переводят мошенникам крупные суммы собственных денежных средств, а также узнают, что на их имя оформлены кредиты.

За несколько дней в результате использования таких схем у троих жителей региона злоумышленники похитили около 9 млн рублей.

Коми

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