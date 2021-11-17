ВТБ запустил сервис подписки на автомобили в Москве, Петербурге и других городах

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Банк ВТБ совместно со своей лизинговой "дочкой" "ВТБ Лизинг" запустил сервис подписки на автомобили в Москве и Московской области, Петербурге и Ленинградской области, Екатеринбурге, Казани и Краснодаре, сообщила пресс-служба "ВТБ Лизинга".

"Это в большой степени эксперимент для российского рынка лизинга. С другой стороны, продукт дает нам реальную возможность выйти в наиболее массовый сегмент работы с физическими лицами", - отметил гендиректор "ВТБ Лизинга" Дмитрий Ивантер.

Клиентам нового сервиса ВТБ доступна подписка на машины брендов Nissan, Skoda, Volkswagen, Renault, Kia, Haval, Audi, Mercedes-Benz, Land Rover и других. Подобрать автомобиль можно из представленных на витрине сервиса или под заказ.

Размер ежемесячного платежа по подписке зависит от выбранного автомобиля и срока аренды. В стоимость уже входит регистрация транспорта в ГИБДД, техобслуживание, страхование, уплата налогов, круглосуточная помощь на дороге, вызов аварийного комиссара, замена расходных материалов и сезонных комплектов шин, в том числе их хранение. Авансовые платежи за сервис не взимаются. Минимальный срок подписки - полгода.

Контрактный пробег машины составляет до 20 тыс. км в год, передвижение возможно по всей территории РФ. Клиент может забрать автомобиль как в дилерском центре в городе проживания, так и заказать его доставку.

"Мы видим большой потенциал в таких новых формах владения автомобилем, как подписка, поэтому при запуске проекта сделали акцент на доступности и удобстве сервиса для клиентов", - цитирует пресс-служба компании члена правления ВТБ Святослава Островского, который также отмечает, что в декабре планируется запустить сервис подписки в "ВТБ онлайн".