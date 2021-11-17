При пожаре в Воронежской области погибли мать и пятеро детей

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Количество погибших при пожаре в частном доме в Воронежской области увеличилось до шести человек, сообщили в среду "Интерфаксу" в пожарной части №46 Государственной противопожарной службы по охране Ольховатского района.

"Обнаружен еще один ребенок, погибший", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что в результате пожара погибла женщина 1988 года рождения и четверо ее детей.

Пожар в частном доме в селе Костово произошел в среду.

Всего в доме вместе с матерью проживало пятеро детей.