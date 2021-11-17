Житель Волгограда погиб при попытке распилить снаряд времен войны

По данным СМИ, погибшим оказался экс-помощник Антона Силуанова

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Следователи начали проверку по факту гибели мужчины, тело которого было обнаружено в одном из гаражей в Советском районе Волгограда, сообщила "Интерфаксу" исполняющая обязанности пресс-секретаря СУ СКР по региону Дарья Буянова.

"Вечером 15 ноября мужчина направился в свой гараж, пытался самостоятельно распилить крупнокалиберный снаряд, предположительно, времен ВОВ", - рассказала Буянова. Житель Волгограда зажал снаряд в тиски, в результате он взорвался. Мужчина от полученных травм скончался на месте, добавила представитель регионального СКР.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

По данным местных СМИ, в Волгограде при попытке распилить боеприпас времен Великой Отечественной войны скончался бывший помощник министра финансов РФ Антона Силуанова Михаил Коробкин. "Интерфакс" не располагает официальным подтверждением данной информации.