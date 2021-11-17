АО "ГЛОНАСС" презентовало систему вызова экстренных служб для мотоциклов

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Систему вызова экстренных служб (СВЭС) для мотоциклов и другие новые разработки представляет АО "ГЛОНАСС" на проходящей в Москве Транспортной неделе – ключевом событии отрасли, сообщает пресс-служба компании.

"СВЭС автоматически определяет факт ДТП и передает информацию в систему ЭРА-ГЛОНАСС", - сказано в сообщении, распространенном в среду.

По информации пресс-службы, с новой разработкой ознакомился министр транспорта РФ Виталий Савельев, который посетил стенд АО ГЛОНАСС в рамках Транспортной недели.

"Генеральный директор АО ГЛОНАСС Игорь Милашевский представил министру новую СВЭС для мотоциклов, а также ознакомил с последними актуальными данными по коэффициенту готовности системы "ЭРА-ГЛОНАСС", по статистике вызовов, переданных в экстренные оперативные службы", - сказано в сообщении.

Транспортная неделя в Москве продлится до 18 ноября. На стенде ГЛОНАСС запланированы рабочие встречи, брифинги и презентации.