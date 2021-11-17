В Новосибирске разработали смертельный "коктейль" для колорадских жуков

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Исследователи Новосибирского государственного аграрного университета и Сибирского федерального научного центра агробиотехнологий РАН создали средство на основе белковых токсинов и спор бактерий для борьбы с колорадским жуком, говорится в сообщении Российского научного фонда.

Отмечается, что Bacillus thuringiensis является естественным врагом жука и вырабатывает специфический Cry-токсин, поражающий исключительно колорадских жуков. Вещество начинает действовать лишь после взаимодействия с кишечными ферментами жука, нарушая работу его пищеварительной системы и вызывая голодную смерть, однако иммунная система насекомого может бороться с токсином.

При попадании в организм смеси спор и токсинов бактерий у насекомых запускается система разрушения и обезвреживания различных токсических веществ (детоксикация). Одновременно с этим активируется гуморальный иммунитет в кишечнике, который защищает организм от патогенов.

"Однако исследователи обнаружили еще одну особенность – при совместном воздействии токсинов со спорами у личинок проявляется сильный окислительно-восстановительный дисбаланс и запускается процесс повреждения кишечных клеток в результате окисления. В совокупности это приводит к нарушению антиоксидантной защиты организма личинок и ухудшению их общего состояния", - говорится в сообщении.

Установлено, что при совместном воздействии токсинов со спорами бактерий Bacillus thuringiensis гибель насекомых происходит быстрее, и умирает на 30% больше колорадских жуков.

Внедрение разработанных препаратов и технологий позволит наполнить рынок биорациональных инсектицидов отечественными средствами, повысить качество производимых продуктов питания, уменьшить пестицидную нагрузку на окружающую среду и снизить негативное воздействие на здоровье людей.