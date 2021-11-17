РФ подписала соглашение о признании иностранных судебных решений по гражданским и торговым делам

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Россия в рамках Гаагской конференции в Нидерландах подписала Конвенцию о признании иностранных судебных решений по гражданским и торговым делам, сообщается в среду на сайте министерства юстиции РФ. Это поможет бизнесу более эффективно отстаивать свои права в других странах.

"17 ноября в Нидерландах состоялась церемония подписания российской стороной Конвенции о признании и приведении в исполнение иностранных судебных решений по гражданским или торговым делам, принятой в рамках Гаагской конференции по международному частному праву", - говорится в сообщении.

Конвенцию подписал глава Минюста РФ Константин Чуйченко.

"По словам Чуйченко, Конвенция устанавливает четкие и прозрачные правила для трансграничного признания решений иностранных судов. Это позволит частным лицам, гражданам, малому и среднему бизнесу более эффективно отстаивать свои нарушенные права в иностранных юрисдикциях", - говорится в пресс-релизе.

Министр выразил надежду, что "за подписанием Конвенции последует присоединение Российской Федерации и к другим важным правовым механизмам, разработанным Гаагской конференцией по международному частному праву".

В Минюсте напомнили, что Гаагская конференция по международному частному праву была впервые созвана 12 сентября 1893 года. Идея созвать конференцию в составе представителей различных государств по кодификации основных начал международного частного права возникла в Италии в 60-х годах XIX века.

Эта работа велась группой ученых Института международного права, в числе которых был российский юрист-международник, министр иностранных дел Российской империи в период правления Александра III – Федор Мартенс, избранный вице-президентом первых сессий Конференции.

В настоящее время основной целью деятельности Гаагской конференции является постепенная унификация норм международного частного права. Кроме того, другими направлениями работы Гаагской конференции является проблематика вопросов семейного права и защиты детей, международного гражданского процесса и правового сотрудничества, а также международного коммерческого и финансового права.