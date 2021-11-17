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Студент и безработный купили дом в глухой омской деревне и производили мефедрон

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Сотрудники омской полиции пресекли деятельность нарколаборатории, созданной студентом и безработным из Новосибирска по заданию интернет-магазина. Об этом сообщает пресс-служба управления МВД России по региону в среду.

Задержанным 18 и 19 лет, один из них является третьекурсником колледжа, второй не учится и не трудоустроен.

Полицейские выяснили, что для того, чтобы заняться производством мефедрона, фигуранты специально приобрели жилой дом в малонаселенной деревне в Павлоградском районе. Действовали они по заданию интернет-магазина, специализирующегося на сбыте синтетических наркотиков.

"В помещении оперативники обнаружили колбы и емкости разного объема, канистры с различными веществами, противогазы, защитные костюмы, лабораторную посуду, весы, насосы и другие устройства, предназначенные для смешивания химических веществ", - говорится в сообщении.

Кроме этого при обыске полицейские изъяли более 150 г наркотического вещества, которое фигуранты приготовили к дальнейшей фасовке для сбыта через тайники-закладки.

Уголовное дело возбуждено по части 4 статьи 228.1 УК РФ (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов). Оба задержанных арестованы.

Новосибирск Омская область

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