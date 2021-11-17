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Норовирусы нашли в пищеблоке удмуртской школы после массового отравления

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Нарушения эпидемиологических требований выявлены в пищеблоке Каракулинской средней школы в Удмуртии, где на прошлой неделе более трех десятков учеников и три учителя обратились к медикам после массового отравления.

Республиканское управление Роспотребнадзора сообщает в среду, что, в частности, установлены нарушения температурных условий хранения пищевых продуктов, технологии приготовления блюд, правил мытья оборудования и инвентаря.

"Обнаружены продукты с истекшим сроком годности и без маркировочных ярлыков на упаковках, нарушения", - говорится в сообщении.

Кроме того, по данным Роспотребнадзора, в столовой не проводилась генеральная уборка с дезинфекцией. По результатам лабораторных исследований обнаружены норовирусы в пробах готовой продукции и пищевого сырья, отмечает ведомство.

Управление составило протокол об административном правонарушении по части 1 статьи 6.7 КоАП РФ, вынесено постановление о назначении штрафа на 40 тыс. руб.

11-12 ноября за медпомощью обратились 32 учащихся и три педагога Каракулинской средней школы. У части пострадавших заподозрили кишечную инфекцию, у других – вирусную инфекцию.

По факту массового отравления школьников возбуждено уголовное дело по статье 236 УК РФ (Нарушение санитарно-эпидемиологических правил).

Школа, где обучаются 650 детей, была переведена на дистанционное обучение.

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