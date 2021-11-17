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В Удмуртии ИП оштрафован за продажу фальшивых Смешариков

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - В Удмуртии Завьяловский районный суд оштрафовал предпринимателя за продажу в Ижевске игрушек в виде Нюши, Ежика и Лосяша, персонажей мультсериала "Смешарики", сообщила объединенная пресс-служба судов республики.

Штраф назначен по иску ООО "Смешарики" - обладателя исключительных прав на изображения этих персонажей. Истец просил взыскать с ответчика 30 тысяч рублей.

Ответчик заявил, что весь контрафакт уже снят с продажи и уничтожен, а сам он и вовсе прекратил свою деятельность в качестве ИП.

Суд установил, что предпринимаель продавал товар, на который не было информации о правообладателе и об изготовителе, тем самым нарушил исключительные права истца. Иск был удовлетворен в полном объеме.

Смешарики Ижевск Удмуртия Завьяловский суд

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