В ночь на четверг впервые за 20 лет можно будет увидеть метеорный поток Леониды

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Метеорный поток Леониды достигнет максимума активности в ночь на четверг, можно будет наблюдать около 15 метеоров в час, сообщили в "Роскосмосе".

"Звездопад Леониды лучше наблюдать под утро (после полуночи и до восхода Солнца) на восточном горизонте при ясной погоде, когда созвездие Лев поднимается высоко над горизонтом", - добавили в госкорпорации.

Леониды - самый известный метеорный поток в истории. Первое историческое сообщение о нем сделал Евтихий Александрийский в 901 году. Свое название они получили от созвездия Льва.

Последний раз поток можно было наблюдать в 2001 году. В следующий раз комета Темпеля-Туттля, источник метеоров, сблизится с солнцем в 2031 году.