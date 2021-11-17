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Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

В ночь на четверг впервые за 20 лет можно будет увидеть метеорный поток Леониды

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Метеорный поток Леониды достигнет максимума активности в ночь на четверг, можно будет наблюдать около 15 метеоров в час, сообщили в "Роскосмосе".

"Звездопад Леониды лучше наблюдать под утро (после полуночи и до восхода Солнца) на восточном горизонте при ясной погоде, когда созвездие Лев поднимается высоко над горизонтом", - добавили в госкорпорации.

Леониды - самый известный метеорный поток в истории. Первое историческое сообщение о нем сделал Евтихий Александрийский в 901 году. Свое название они получили от созвездия Льва.

Последний раз поток можно было наблюдать в 2001 году. В следующий раз комета Темпеля-Туттля, источник метеоров, сблизится с солнцем в 2031 году.

Роскосмос

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