Правительство РФ утвердило правила техприсоединения к магистральным газопроводам

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Правительство РФ утвердило Правила технологического присоединения к магистральным газопроводам. Они охватывают как новых потребителей (объекты капитального строительства), так и производителей газа (от месторождений природного газа до магистрального газопровода).

Соответствующее постановление №1898 1 ноября подписал премьер-министр Михаил Мишустин; документ размещен на Официальном интернет-портале правовой информации. Документ также закрепляет за ФАС определение размера платы за технологическое присоединение к магистральным газопроводам.

Проект правил, подготовленный ФАС, был опубликован на портале проектов нормативных правовых актов 1 октября – ровно за месяц до подписания постановления. Сводный отчет по итогам обсуждения проекта пустой, не размещены комментарии к проекту. В сопроводительных документах отмечается, что акт разработан на основании протокола совещания у заместителя председателя правительства РФ Александра Новака от 26 апреля 2021 №АН-П51-30пр (п. 4).

Подобный документ готовился Федеральной антимонопольной службой в составе обсуждавшегося с прошлого десятилетия более глобального пакета инициатив, включавшего также правила недискриминационного доступа к МГ и правила недискриминационного доступа к услугам подземных хранилищ газа (ПХГ).

Независимые производители газа выступают за регулирование доступа к ПХГ и тарифов на хранение, тогда как "Газпром" выступает против этих инициатив.

Согласно подписанному постановлению, договор о подключении должен в том числе описывать срок подключения, ответственность за несоблюдение; разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности; размер платы за услуги по подключению, обязательства исполнителя по обеспечению непрерывного диспетчерского контроля за функционированием газопроводов, подключенных к магистральному газопроводу (в точках подключения), и обязательства заявителя по передаче необходимой для этого информации.

Технические условия на подключение (неотъемлемая часть договора) описывают мероприятия по подключению газопровода к магистрали, выполняемые заявителем и исполнителем; точки подключения, информацию о наличии технической возможности подключения с указанием максимального часового объема поставки (расхода) газа, а при отсутствии такой возможности – перечень мероприятий по расширению пропускной способности; требования к параметрам и качеству газа, минимальному давлению в точке подключения.

Под технической возможностью подключения понимается наличие свободных мощностей магистрали с учетом подключенных потребителей и уже получивших действующие ТУ (срок действия техусловий - пять лет).

Отказ в выдаче договора о подключении допускается при отсутствии технической возможности подключения. Такое решение должно содержать информацию о сроках возникновения технической возможности подключения. Заявитель может сообщить о готовности осуществить подключение к МГ с возмещением расходов, связанных с осуществлением мероприятий, направленных на обеспечение технической возможности подключения. Расходы газотранспортной организации в таком случае включаются в размер платы за техприсоединение.