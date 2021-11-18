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Жителя Забайкалья осудили за убийство двух свидетелей его нападения на женщину

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Забайкальский краевой суд приговорил к 23 годам колонии особого режима жителя Шилкинского района, который признан виновным в убийстве двух человек, ставших свидетелями его преступления.

Региональная прокуратура сообщает в четверг, что 45-летний ранее судимый за совершение особо тяжкого преступления житель поселка Холбон признан виновным по ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 (покушение на убийство двух лиц) и ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц с целью скрыть другое преступление).

В феврале текущего года трое мужчин и женщина распивали спиртное в одном из домов Холбона. В ходе застолья женщина резко высказалась о хозяине дома, в ответ на оскорбления он начал ее избивать, а затем душить.

"Затем двумя ножами нанес ей удары в лицо и шею, пока она не перестала подавать признаки жизни. Чтобы оставшиеся очевидцы не сообщили о преступлении, мужчина решил расправиться с ними", - говорится в сообщении.

Мужчины, получившие ножевые ранения, скончались на месте, а женщине удалось выжить.

Уголовное дело вели сотрудники Следственного комитета России. Государственное обвинение в суде по делу поддержала прокуратура Забайкальского края.

Забайкальский край

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