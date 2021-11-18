Операторам связи могут разрешить передавать данные клиентов банкам и турфирмам

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Минэкономразвития предлагает разрешить операторам связи передавать сведения об абонентах с их согласия банкам и туристическим сервисам. Ведомство подготовило соответствующий законопроект, он опубликован на федеральном портале нормативно-правовых актов.

Право операторов передавать третьим лицам данные об абонентах и оказываемых им услугах "позволит абонентам использовать информацию о своем обслуживании у оператора связи, например, подтверждать свою платежеспособность при получении услуг в других коммерческих организациях (например, при оценке платежеспособности клиента банка на основе данных о расчетах с оператором (кредитный скоринг), а также получать услуги и сервисы, предоставление которых осуществляется в рамках взаимодействия нескольких юридических лиц", говорится в пояснительной записке к проекту.

Информации об обслуживании абонента для получения услуг при взаимодействии нескольких юридических лиц может использоваться при работе банков и туристических партнерских сервисов.

К сведениям об оказываемых абонентам услугах связи относятся сведения баз данных систем расчета, в том числе о соединениях, трафике и платежах абонента, а также другие сведения, перечень которых устанавливает правительство.