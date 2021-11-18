Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Операторам связи могут разрешить передавать данные клиентов банкам и турфирмам

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Минэкономразвития предлагает разрешить операторам связи передавать сведения об абонентах с их согласия банкам и туристическим сервисам. Ведомство подготовило соответствующий законопроект, он опубликован на федеральном портале нормативно-правовых актов.

Право операторов передавать третьим лицам данные об абонентах и оказываемых им услугах "позволит абонентам использовать информацию о своем обслуживании у оператора связи, например, подтверждать свою платежеспособность при получении услуг в других коммерческих организациях (например, при оценке платежеспособности клиента банка на основе данных о расчетах с оператором (кредитный скоринг), а также получать услуги и сервисы, предоставление которых осуществляется в рамках взаимодействия нескольких юридических лиц", говорится в пояснительной записке к проекту.

Информации об обслуживании абонента для получения услуг при взаимодействии нескольких юридических лиц может использоваться при работе банков и туристических партнерских сервисов.

К сведениям об оказываемых абонентам услугах связи относятся сведения баз данных систем расчета, в том числе о соединениях, трафике и платежах абонента, а также другие сведения, перечень которых устанавливает правительство.

Минэкономразвития

Новости

ЦБ допустил введение ограничений потребкредитов в 2022 году

ЦБ допустил введение ограничений потребкредитов в 2022 году

Корабль Северного флота РФ выполнил новый испытательный пуск "Циркона"

Корабль Северного флота РФ выполнил новый испытательный пуск "Циркона"

Рашкин заявил, что запрошено лишь частичное снятие с него неприкосновенности

Кремль не стал прогнозировать сроки запуска "Северного потока 2"

Кремль не стал прогнозировать сроки запуска "Северного потока 2"

Центр Чумакова разрабатывает комбинированную вакцину против дельта-штамма COVID

Центр Чумакова разрабатывает комбинированную вакцину против дельта-штамма COVID

Депутата от КПРФ, заподозренного в педофилии, увезли на скорой из здания суда

В России обновлен антирекорд по числу умерших от COVID-19 за сутки

В России обновлен антирекорд по числу умерших от COVID-19 за сутки

Депутат Госдумы Рашкин признался, что застрелил лося

Депутат Госдумы Рашкин признался, что застрелил лося

Баданину и Верзилову грозят штрафы за их посты в соцсетях без маркировки "иноагент"

Баданину и Верзилову грозят штрафы за их посты в соцсетях без маркировки "иноагент"

РФ впервые возглавила всемирную организацию "Объединенные города и местные власти"

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });