Экс-глава сельхоздепартамента Севастополя отправлен под домашний арест

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Киевский районный суд Севастополя в четверг избрал меру пресечения в виде домашнего ареста бывшему директору департамента сельского хозяйства и потребительского рынка Севастополя, являющему фигурантом уголовного дела. Об этом сообщила журналистам представитель главного следственного управления СКР по Крыму и Севастополю Ольга Постнова.

Экс-чиновнику предъявлено обвинение по части 1 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). На допросе фигурант вину признал и сотрудничает со следствием.

По данным следователей, год назад чиновник заключил договоры с коммерческой организацией и частным предпринимателем на размещение без проведения аукционов нестационарных торговых объектов на пляже "Мыс Хрустальный" и набережной Корнилова. Оплата по этим контрактам была занижена: конкуренты готовы были платить больше. В итоге бюджет города недополучил более миллиона рублей.

По данным источника "Интерфакса", речь идет о Вадиме Кирпичникове.

Несколько дней назад срок действия контракта с чиновником закончился. В пресс-службе правительства Севастополя заявили, что договор "не продлен до выяснения всех вопросов с правоохранительными органами".