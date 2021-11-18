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На платной трассе Москва-Петербург снизили разрешенную скорость на зиму

На платной трассе Москва-Петербург снизили разрешенную скорость на зиму
Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Госкомпания "Росавтодор" сообщила, что снизила разрешенную легковым автомобилям скорость на трассе Москва - Петербург (М-11, "Нева") до 110 км/час с прежних 130 км/час.

Скорость понижена на зиму, до 15 апреля, от 58-го километра трассы в Московской области до Петербурга.

В "Росавтодоре" напомнили водителям, что в сложных погодных условиях они сами должны снижать скорость ниже разрешенной.

М-11 протяженностью 669 км проходит по Московской, Тверской, Новгородской и Ленинградской областям, проезд по ней платный.

Росавтодор М-11 Нева Петербург Москва

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