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Попавший под машину сити-менеджер Петрозаводска оштрафован за нарушение ПДД

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Главе Петрозаводска Владимиру Любарскому пришел штраф от Госавтоинспекции за "движение по проезжей части при наличии тротуара", сообщил сам Любарский на своей странице "ВКонтакте".

"Сегодня на подписание поступил протокол ГИБДД. Осталось оплатить штраф и гештальт будет закрыт", - написал он.

Главу карельской столицы оштрафовали на 500 руб. по пункту 4.1 ПДД РФ – "движение по проезжей части при наличии тротуара".

Как сообщалось, вечером 12 ноября во время пробежки в центре Петрозаводска Любарского сбил легковой автомобиль. У сити-менеджера оказалась сломана нога, потребовалась операция.

Как видно на видеозаписях камер уличного наблюдения, пешеход во время пробежки двигался по проезжей части. На повороте с улицы Пушкинской на проспект Ленина его сбил проезжавший автомобиль.

Петрозаводск Владимир Любарский

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