Статс-секретарь Минспорта лишилась должности за нарушение обязанностей

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Премьер-министр Михаил Мишустин освободил от должности статс-секретаря - замминистра спорта Ксению Машкову за грубое нарушение должностных обязанностей.

Об этом говорится в распоряжении правительства на официальном портале правовой информации.

Из документа следует, что нарушение было однократным. Премьер сослался на подпункт "а" пункта 3 части 1 статьи 37 федерального закона "О государственной гражданской службе".