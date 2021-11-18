Школьница отравилась хлороводородом на уроке химии в Северодвинске
Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Девочка госпитализирована из школы в Северодвинске (Архангельская область) с отравлением хлористым водородом. Об этом сообщает в четверг региональная диспетчерская служба.
Сообщение о происшествии поступило около полудня.
По данным пресс-службы, 15-летняя ученица надышалась газом во время практического лабораторного занятия "Получение хлороводорода". Ее госпитализировали в детскую горбольницу Северодвинска.
Пресс-служба областной прокуратуры в свою очередь сообщает что в связи с инцидентом началась проверка.
Хлороводород – бесцветный газ с резким запахом, основа для производства соляной кислоты. Вдыхание хлороводорода (либо паров соляной кислоты) может привести к тяжелым последствиям вплоть до летального исхода.