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ВС запретил возбуждать дела о молитвах участников запрещенных организаций

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Проведение религиозных обрядов и богослужений членами религиозных организаций, признанных экстремистскими, не может быть основанием для возбуждения уголовных дел, в случае, если в самих обрядах отсутствуют признаки экстремизма, решил Верховный суд России.

"В случае принятия судом и вступления в законную силу решения о ликвидации или запрете деятельности общественного или религиозного объединения либо иной организации в связи с осуществлением экстремистской деятельности последующие действия лиц, не связанные с продолжением или возобновлением деятельности соответствующей экстремистской организации и состоящие исключительно в реализации своего права на свободу совести и свободу вероисповедания, в том числе посредством индивидуального или совместного исповедования религии, совершения богослужений или иных религиозных обрядов и церемоний, сами по себе, если они не содержат признаков экстремизма, не образуют состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 282 УК РФ",- говорится в постановлении пленума ВС.

Верховный суд

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