Минобороны РФ рассекретило архивы о контрнаступлении советских войск под Сталинградом

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Российское военное ведомство запускает на своем сайте раздел, посвященный 79-летию со дня начала сталинградской стратегической наступательной операции "Уран", сообщает Минобороны РФ.

"В нем представлены архивные документы военных лет из фондов Центрального архива Минобороны России, раскрывающие завершающий эпизод Сталинградской битвы - разгром немецко-фашистской группировки и пленение командующего генерал-фельдмаршала Паулюса", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в разделе впервые широкому кругу пользователей представлен полный текст ультиматума командующему немецкой группировкой на русском и немецком языках.

"Кроме того, в разделе представлены страницы журнала боевых действий Донского фронта, отчеты и донесения командования Красной Армии о капитуляции фашистов, стенограмма беседы командующего 64-й армией генерал-лейтенанта Михаила Шумилова с плененным Фридрихом Паулюсом, отчет-дневник оперативного сотрудника НКВД о нахождении немецких генералов в советском плену, а также ряд фотодокументов Донского фронта, запечатлевших капитуляцию фашистских войск", - сообщили в Минобороны.

Также в представленных документах описан эпизод разговора между советским подполковником Мутовиным и немецким генерал-майором Роске о причинах принятия Паулюсом капитуляции.

"Сталинградская битва, положившая начало коренному перелому во всей Второй мировой войне, выявила возросшие возможности Красной Армии и обогатила ее огромным опытом по уничтожению крупных группировок противника", - отметили в Минобороны.

По данным российского военного ведомства, "публикация документов из фондов Центрального архива Минобороны России об окружении и разгроме немецко-фашисткой группировки под Сталинградом направлена на охрану и защиту исторической правды, на прославление подвигов советских воинов, на противодействие фальсификациям истории".