Группа мигрантов осуждена в Новосибирске за нападение и убийство гражданина КНР

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Новосибирский областной суд приговорил шестерых граждан Узбекистана к длительным срокам лишения свободы по делу о разбойных нападениях и убийстве, сообщает следственное управление Следственного комитета России по региону.

В июле 2019 года злоумышленники на территории тепличного комплекса напали на двух граждан Китая и ограбили. В августе они напали еще на шестерых граждан КНР, один из которых был убит.

Пятеро преступников получили сроки от 8 до 10 лет каждому. Мужчина, убивший гражданина Китая получил 16 лет колонии строгого режима.

Материальный ущерб от разбойных нападений составил около 1,3 млн и 400 тыс. рублей.