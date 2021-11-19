В Петербурге завели дело после ДТП с тремя погибшими и двумя пострадавшими

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Уголовное дело возбудила полиция после смертельного ДТП в Курортном районе Петербурга, сообщает в пятницу пресс-служба регионального главка МВД.

Производство ведется по части 6 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

Накануне вечером на 5-м километре Зеленогорского шоссе 43-летний водитель автомобиля Toyota Corolla выехал на встречную полосу и столкнулся с Lada Granta под управлением 64-летнего мужчины, после чего съехал в кювет. В результате аварии погибли пассажир Toyota, водитель и пассажир Lada. Водитель Toyota госпитализирован в состоянии средней степени тяжести, еще один пассажир Lada находится в тяжелом состоянии.

В МВД предполагают, что вероятный виновник аварии - водитель Toyota - был в нетрезвом состоянии.