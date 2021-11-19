В Иркутске осудили банду вымогателей, похищавших и избивавших людей

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Иркутский областной суд вынес приговор семерым местным жителям, обвиняемым в участии в банде, похищении людей и вымогательствах, сообщила пресс-служба суда в пятницу.

Пресс-служба главного управления МВД по региону сообщила, что в декабре 2016 года в Свердловском районе Иркутска несколько мужчин напали на местного жителя. Они произвели в него серию выстрелов из травматического пистолета, нанесли множественные ножевые ранения, после чего жестоко избили. Долгое время подробности случившегося оставались неизвестными.

Полицейским удалось выяснить, что в городе сформировалась группировка, занимающаяся вымогательством денег. Своих жертв они избивали, использовали разное оружие. Пострадавшие, опасаясь за свою жизнь и здоровье, своевременно не обращались в правоохранительные органы.

В апреле 2017 года группа мужчин на автомобилях блокировала движение такси и похитила пассажиров. Они отвезли их в безлюдное место рядом с поселком Мамоны, где, угрожая оружием, избивали, пока не получили интересующую их информацию.

В мае того же года при участии бойцов СОБР Росгвардии подозреваемые были задержаны – 10 активных участников во главе с лидером и четверо временно привлеченных подельников.

Областное следственное управление СКР уточнило, что банда была создана одним из обвиняемых в 2016 году.

На допросах следователям задержанные утверждали, что своими нападениями якобы пресекали деятельность лиц, причастных к незаконному обороту наркотиков в Иркутске.

Однако установлено, что лидер банды преследовал цель нападения на граждан, чтобы вымогать у них деньги. У одного из потерпевших он требовал не только крупную сумму, но и ежемесячную оплату в 50 тыс. рублей за так называемое крышевание.

Прокуратура региона добавила, что на вооружении банды были обрезы ружей, огнестрельное и травматическое оружие, патроны к ним. Также при нападениях они использовали ножи и металлические прутья.

По информации суда, от действий банды пострадали шесть человек.

Лидер группы признан виновным по части 3 статьи 222, пункту "а" части 3 статьи 111, пункту "а" части 3 статьи 163, пункту "а" части 3 статьи 126, части 1 статьи 209 УК РФ. Он приговорен к 13 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Остальные в зависимости от своего участия в преступлениях получили от 4 лет 4 месяцев до 11 лет заключения в колонии строгого режима, говорится в сообщении пресс-службы суда.

Ранее в отношении троих участников вынесены обвинительные приговоры. Уголовное дело одного из обвиняемых находится на рассмотрении в суде. Двое фигурантов – в федеральном розыске. Дело еще одного участника, скрывшегося за пределы России, рассматривается в Азербайджане, где было установлено его местонахождение.