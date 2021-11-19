В ГД исключили признание мессенджера Telegram СМИ

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Роскомнадзор не будет блокировать Telegram или признавать его СМИ, заявил член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин.

Пори этом он допустил, что со временем власти страны, возможно, соберутся регулировать деятельность мессенджеров,

Горелкин написал в своем телеграм-канале, что "приравнять мессенджеры к СМИ - довольно странная идея, ведь по своему функционалу они ближе к социальным сетям, главная задача которых - обеспечивать прямое общение".

"И даже если пользователи мессенджеров получают инструментарий для создания медиапродукта (я имею в виду группы и каналы) - для законодателя это не повод ставить знак равенства со средствами массовой информации", - написал Горелкин.

Он напомнил, что ранее некоторые телеграм-каналы со ссылкой на анонимный источник "(якобы близкий к правительству РФ) сообщали, что уже совсем скоро Telegram то ли заблокируют, то ли приравняют к СМИ и заставят авторов проверять публикуемую информацию".