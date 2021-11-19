Пропавший сутки назад в Крыму школьник сам вернулся домой

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Мальчик, который пропал накануне в крымском селе Грушевка, найден, сообщила представитель главного следственного управления СКР по Крыму и Севастополю Ольга Постнова журналистам в пятницу.

"Найден, жив. Он сам пришел домой, нарушения закона и преступлений в отношении него в период отсутствия не совершалось", - сказала она.

По ее словам, представители правоохранительных органов продолжат работу с приемной семьей мальчика, чтобы не допустить больше подобных ситуаций.

Как сообщалось, 12-летний мальчик вечером 18 ноября ушел гулять и не вернулся. В поисках были задействованы сотрудники СК, МЧС, МВД, Росгвардии, отряда "Крым-Спас", представители казачества и добровольцы поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт Крым".

По факту исчезновения школьника следователи ранее возбудили уголовное дело по ст. 105 УК РФ (убийство).