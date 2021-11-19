Росприроднадзор попросил возбудить уголовное дело о загрязнении реки в Петербурге

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Северо-Западное управление Росприроднадзора направило в Следственный комитет материалы в отношении ФГУП "Специальное конструкторско-технологическое бюро "Технолог" в связи с систематическим загрязнением реки Славянка в Петербурге, сообщает пресс-служба управления в пятницу.

Материалы содержат основания для привлечения виновных лиц к уголовной ответственности, полагают в ведомстве.

"В феврале 2021 года предприятие сообщило об оборудовании и вводе в эксплуатацию очистных сооружений, что должно было привести к устранению нарушения. Однако в апреле 2021 года граждане вновь обратились с сообщением о стоках фиолетового цвета с химическим запахом на выпуске предприятия, стоки которого ранее, по данным компании, были переключены на очистку. Результаты лабораторного исследования проб показали превышения (уровня вредных веществ - ИФ)", - говорится в сообщении.

В ходе расследования инспекторы нашли новое экологическое нарушение. Так, предприятие без согласования удлинило трубы выпусков на 1,5-2 метра от берега, что в будущем затруднит отбор проб и оценку влияния сбросов на реку.

"Технологу" назначили штраф в 295 тысяч рублей, внесли представление об устранении нарушений. В стоках нашли превышения по аммонию, свинцу, нефтепродуктам и другим веществам. Ущерб превысил полмиллиона рублей.

"Компания отказалась возмещать ущерб в добровольном порядке", - отмечается в сообщении. Длительность совершаемых нарушений, а также то, что "Технолог" не устраняет их, "влечет угрозу окружающей среде", заявили в управлении.

"За загрязнение вод предусмотрена не только административная, но и уголовная ответственность. В связи с чем управлением принято решение направить материалы в следственные органы", - пояснили в ведомстве.

Уточняется, что предприятие нарушает требования охраны Славянки с 2020 года, сбрасывая туда неочищенные стоки, что подтверждено в лаборатории. Росприроднадзор неоднократно требовал устранить нарушения и возместить вред, причиненный реке. В 2020 году Дзержинский районный суд рассмотрел дело о нарушении правил водопользования и привлек предприятие к административной ответственности.