Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Прокуратура проверит оренбургскую больницу, где инвалид на коленях полз на прием

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Прокуратура Медногорска Оренбургской области начала проверку после появления в СМИ сообщений об инвалиде, который полз на прием к врачу в больнице на коленях.

В интернете появился видеоролик, на котором мужчина передвигается на коленях без коляски и сопровождения персонала.

В сообщении прокуратуры на сайте ведомства отмечается, что в ходе проверки предстоит оценить качество организации работы по оказанию медицинских услуг в больнице, а также проверить исполнение законодательства в части обеспечения доступной среды для инвалидов.

В Минздраве Оренбургской области "Интерфаксу" сообщили, что у инвалида, которого сняли на видео в больнице, имеется коляска, он ею обеспечен. Однако данным видом передвижения мужчина не пользуется, так как выбирает для себя более привычный способ.

При посещении городской поликлиники, ему и его сопровождающей сотрудниками медицинской организации было предложено воспользоваться коляской, но гражданин отказался от предложенной помощи, отмечает Минздрав.

У мужчины имеются специальные наколенники, налокотники и перчатки, которые помогают ему при движении. Медицинская организация города Медногорска обеспечена всем необходимым для создания более комфортных условий оказания медицинской помощи маломобильной категории граждан (кнопка вызова персонала, подъемник, коляски, лифт), заверили в Минздраве региона.

Оренбургская область Медногорск

Новости

Патриарх Кирилл награжден орденом Андрея Первозванного

Патриарх Кирилл назвал Россию лидером свободного мира

Пандемия коронавируса

В РФ выявлено более 37,1 тыс. новых случаев COVID-19 за сутки

В РФ выявлено более 37,1 тыс. новых случаев COVID-19 за сутки
Пандемия коронавируса

Бизнес-сообщество предложило отменить часть ограничений после ввода QR-кодов

Менее трети россиян привились от гриппа или намерены сделать это

Менее трети россиян привились от гриппа или намерены сделать это
Пандемия коронавируса

Рекорд по вакцинации второй день подряд фиксируется в Петербурге

Рекорд по вакцинации второй день подряд фиксируется в Петербурге

Что произошло за день: пятница, 19 ноября

Министр культуры Крыма арестована по обвинению во взятке в 25 млн рублей

Министр культуры Крыма арестована по обвинению во взятке в 25 млн рублей

Следователи предъявили обвинение в мошенничестве экс-чиновнице Раковой

Следователи предъявили обвинение в мошенничестве экс-чиновнице Раковой

Высокопоставленный чиновник МЧС Москвы помещен под домашний арест

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });