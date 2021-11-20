Прокуратура проверит оренбургскую больницу, где инвалид на коленях полз на прием

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Прокуратура Медногорска Оренбургской области начала проверку после появления в СМИ сообщений об инвалиде, который полз на прием к врачу в больнице на коленях.

В интернете появился видеоролик, на котором мужчина передвигается на коленях без коляски и сопровождения персонала.

В сообщении прокуратуры на сайте ведомства отмечается, что в ходе проверки предстоит оценить качество организации работы по оказанию медицинских услуг в больнице, а также проверить исполнение законодательства в части обеспечения доступной среды для инвалидов.

В Минздраве Оренбургской области "Интерфаксу" сообщили, что у инвалида, которого сняли на видео в больнице, имеется коляска, он ею обеспечен. Однако данным видом передвижения мужчина не пользуется, так как выбирает для себя более привычный способ.

При посещении городской поликлиники, ему и его сопровождающей сотрудниками медицинской организации было предложено воспользоваться коляской, но гражданин отказался от предложенной помощи, отмечает Минздрав.

У мужчины имеются специальные наколенники, налокотники и перчатки, которые помогают ему при движении. Медицинская организация города Медногорска обеспечена всем необходимым для создания более комфортных условий оказания медицинской помощи маломобильной категории граждан (кнопка вызова персонала, подъемник, коляски, лифт), заверили в Минздраве региона.