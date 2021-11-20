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Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Житель Ярославской области арестован за избиение новорожденного сына из-за плача

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Уголовное дело возбуждено в отношении 20-летнего жителя Ярославской области, который избил своего новорождённого ребёнка из-за плача.

Как сообщает СУ СКР по региону, подозреваемый избивал младенца 2021 года рождения с 12 по 14 ноября в своей квартире в Тутаеве. Ребёнок госпитализирован, врачи диагностировали у него множественные переломы ребер.

Подозреваемый признал свою вину. Он арестован.

Уголовное дело возбуждено п."в" ч2 ст. 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью).

Ярославская область

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