Житель Ярославской области арестован за избиение новорожденного сына из-за плача

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Уголовное дело возбуждено в отношении 20-летнего жителя Ярославской области, который избил своего новорождённого ребёнка из-за плача.

Как сообщает СУ СКР по региону, подозреваемый избивал младенца 2021 года рождения с 12 по 14 ноября в своей квартире в Тутаеве. Ребёнок госпитализирован, врачи диагностировали у него множественные переломы ребер.

Подозреваемый признал свою вину. Он арестован.

Уголовное дело возбуждено п."в" ч2 ст. 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью).