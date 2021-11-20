Глава "Роскосмоса" заявил, что РФ должна обладать противоспутниковым оружием

Генеральный директор Государственной космической корпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - России необходимо иметь свое собственное противоспутниковое оружие, заявил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

"Создание противоспутникового оружия - это очевидная вещь, которой Россия должна обладать", - сказал Рогозин в эфире YouTube-канала "Соловьев Live" в субботу.

Также он заявил, что "Роскосмос" следит за осколками спутника, образовавшимися после испытания РФ противоспутникового оружия. Они не угрожают МКС, сообщил глава "Роскосмоса" .

"За этими осколками ведется наблюдение. (...) Мы с Минобороны обмениваемся этой информацией, чтобы в том числе уберегать Международную космическую станцию от каких бы то ни было неприятных приключений", - сказал Рогозин в эфире YouTube-канала "Соловьев Live" в субботу.

"Они не затрагивают безопасность МКС", - сказал Рогозин

Россия во вторник заявила об успешном испытании противоспутниковой системы, которая поразила на орбите недействующий советский спутник "Целина-Д", находившийся на орбите с 1982 года. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу, отвечая на вопросы журналистов в ходе поездки в Воронежскую область, рассказал об успешном испытании "перспективной системы". Он заявил, что никакой угрозы для космической деятельности образовавшиеся фрагменты не представляют. Позже во вторник Минобороны сообщило о проведении моделирования, которое показало, что угрозы Международной космической станции от обломков спутника нет.

Космическое командование США ранее сообщило об испытаниях Россией 15 ноября противоспутникового оружия, в ходе которого была сбит советский спутник "Космос-1408". Представитель Госдепа Нед Прайс сказал, что это привело к появлению космического мусора, который создал угрозу для экипажа МКС. США заявили, что Россия не предупредила об испытаниях. В понедельник сообщалось, что экипаж МКС укрылся в кораблях "Союз" и Crew Dragon из-за угрозы столкновения с космическим мусором. При этом в NASA отмечали, что риск столкновения "очень мал". Как сообщал экипаж МКС, никаких признаков столкновения с мусором за время двух сближений зафиксировано не было.

На протяжении последних нескольких лет Минобороны РФ сообщало об успешных испытаниях новой противоракеты системы ПРО на полигоне "Сары-Шаган" (Казахстан). В частности, в этом году такие пуски, по данным Минобороны РФ, были осуществлены 17 сентября и 26 апреля. Эта новая российская противоракета, способная уничтожать спутники на низкой орбите, как заявляли в Космическом командовании США, представляет вызов для интересов США в околоземном пространстве.

В июле 2020 года главком Воздушно-космических сил РФ Сергей Суровикин говорил, что новыми противоракетами усилят систему ПРО Москвы. 3 июля этого же года в интервью газете Минобороны РФ "Красная Звезда" Суровикин сообщил, что спутники и гиперзвуковое оружие в ближнем космосе сможет поражать новая система противовоздушной обороны С-500 "Прометей".