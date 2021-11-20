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"Роскосмос" и NASA договорились об интеграции корабля "Орел" и станции Gateway

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - "Роскосмос" и NASA договорились об интеграции шлюзов перспективного российского корабля "Орел" и новой американской станции Gateway, сообщил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин в эфире YouTube-канала "Соловьев Live" в субботу.

9 марта в госкорпорации "Роскосмос" сообщили, что Россия и Китай подписали меморандум о создании международной научной лунной станции.

25 января сообщалось о выходе российской стороны из американского проекта Gateway. "По результатам проработки меморандума о взаимопонимании относительно сотрудничества в рамках проекта Gateway российская сторона приняла решение не участвовать в данной программе", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе "Роскосмоса".По словам главы "Роскосмоса", Россия не заинтересована в участии в американской лунной программе. "Нам это неинтересно. У России есть своя программа исследований Луны", - сообщал Рогозин в Telegram.

Ранее представители "Роскосмоса" заявляли, что строительство лунной базы планировалось начать в конце 2020-х годов.

19 октября 2020 года Рогозин в Twitter сообщил, что российская госкорпорация и Китайская национальная космическая администрация провели видеоконференцию по вопросам двустороннего сотрудничества, "включая программу лунных исследований".

В июле 2020 года Рогозин сообщал о переговорах с китайской стороной о создании совместной лунной базы. По его словам, проект также может быть открыт и для других стран, в том числе США. "Китайцы сильно выросли за последние годы, мы с уважением относимся к их результатам, и в принципе для нас они достойный партнер", - отметил тогда глава "Роскосмоса".

В июне 2019 года Рогозин на Петербургском международном экономическом форуме сообщил, что Россия рассматривает возможность создания совместной российско-китайской лунной базы. Он отметил, что проект предусматривает развертывание на Луне системы мониторинга космического пространства для изучения дальнего космоса с перспективой выхода на международное сотрудничество в области астероидно-кометной безопасности. Кроме этого глава госкорпорации отметил, что Россия и Китай могли бы создать совместную систему операторов для коммерческого распространения результатов высокоточного дистанционного зондирования Земли.

Роскосмос Дмитрий Рогозин Gateway NASA

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