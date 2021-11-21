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Почти 200 км дороги на Камчатке закрыли для автобусов из-за метели

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Проезд для пассажирских автобусов запретили в воскресенье днем из-за метели на большом участке дороги регионального значения, сообщает главное управление МЧС России по Камчатскому краю.

"Ограничено движение для маршрутного транспорта на участке с 112 по 305 километр автодороги Петропавловск-Камчатский - Мильково между поселком Малки Елизовского района и райцентром Мильково ", - говорится в сообщении.

Общая протяженность закрытого участка составляет 193 км. Движение ограничили из-за плохой видимости, обильных снежных осадков и сильного ветра. По данным ведомства, скопления автотранспорта на трассе нет.

Как сообщалось, охотоморский циклон ударил по Камчатке сильным мокрым снегом и штормовым ветром в субботу вечером. Основной удар стихии пришелся на юго-восточную часть полуострова. Под влияние циклона попали Петропавловск-Камчатский и Вилючинский городские округа, Елизовский и Усть-Большерецкий районы. По данным МЧС, в воскресенье продолжил портить погоду на этих территориях и распространился на юг Мильковского района. Прогнозируется усиление ветра до 20 м/с в Алеутском округе на Командорских островах.

По прогнозу, циклон продолжит оказывать остаточное влияние на юго-восточные районы Камчатки до конца суток 21 ноября. По 22 ноября из-за вильных осадков ожидается повышение уровней воды в южных реках края. Возможно затопление участков поймы рек Авача и Камчатка. В нескольких районах Камчатки с 21 по 23 ноября включительно объявлена лавинная опасность. Камчатский главк МЧС и его структурные подразделения в связи с циклоном перешли в режим повышенной готовности.

Камчатский край

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