Российские инспекторы проверят авиабазу на территории Финляндии

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Группа российских инспекторов 21-26 ноября посетит военный объект на территории Финляндии для его оценки, сообщает министерство обороны РФ.

В сообщении со ссылкой на начальника российского Национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергея Рыжкова отмечается, что инспекторы посетят авиабазу, им будут продемонстрированы новые типы основных систем вооружения и техники на территории Финляндии.

Инспекция пройдёт в период с 21 по 26 ноября в соответствии с Венским документом 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности, сообщает ведомство.