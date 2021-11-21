Теплоход сел на мель на Волго-Каспийском судоходном канале

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Следовавший с нефтяного месторождения в Каспии теплоход сел на мель на Волго-Каспийском морском судоходном канале, сообщает главк МЧС по региону в воскресенье.

"В 16:55 (15:55 по Москве) поступило сообщение о том, что в Икряненском районе, на 158 км Волго-Каспийского морского судоходного канала, сел на мель теплоход "Абескун", следовавший по маршруту "Месторождение им. Филановского - порт Астрахань", - говорится в сообщении.

Уточняется, что экипаж судна - восемь человек, пострадавших нет. По данным МЧС, судовой ход не нарушен, пробоин и утечки нефтепродуктов также нет.

На помощь теплоходу вышел буксир "Тарпан".