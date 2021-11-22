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Лишенный сана епископ Анадырский и Чукотский погиб в ДТП в Ленобласти

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Бывший епископ Анадырский и Чукотский Диомид, лишенный сана, погиб в дорожной аварии в Ленинградской области, сообщили "Интерфаксу" в Анадырской и Чукотской епархии.

"Гибель Сергия Дзюбана (бывшего епископа Диомида) подтверждают прихожане храма в городе Анадырь, где он раньше служил", - отметили в епархии.

Инцидент произошел вечером 20 ноября в Ленинградской области в Волховском районе. По данным информированного источника агентства, на трассе "Вологда - Новая Ладога" грузовик столкнулся с внедорожником.

Бывший епископ находился на переднем пассажирском сидении легкового автомобиля.

Как сообщалось, в 2008 году в Чукотской и Анадырской епархии возник конфликт. Епископ Диомид, возглавлявший ее, неоднократно выступал с разного рода обращениями, в которых призывал к самоизоляции Русской православной церкви, к отказу от ее диалога с властями, представителями других религий и конфессий, а также к отказу от активной миссионерской деятельности среди молодежи. Архиерейский Собор РПЦ на заседании 27 июня 2008 года в Москве постановил лишить сана епископа Диомида.

Анадырь РПЦ

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